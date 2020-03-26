Наверняка, не единожды в жизни вам приходилось слышать: "Мы есть то, что мы едим". Эта простая истина обрела новое – более осознанное – звучание в период карантин. Чаще мыть руки и носить защитную маску – это, безусловно, правильно и хорошо, но добавить к этим мерам осознанное насыщение организма повышающими иммунитет веществами – еще лучше.

Страна.ua собрала для вас тройку групп продуктов – лучших помощников в эффективной борьбе с коронавирусом и прочими ОРВИ.

№1 Имбирь, чеснок, лук

Здесь все очевидно: эти жгучие продукты могут похвастаться мощными противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами. Помните, как в детстве в период обострения ОРВИ мамы и бабушки часто давали нам столь нелюбимые чеснок и лук, чтоб максимально защитить дыхательные пути и легкие от проникновения бактерий и вирусов. Если же вы еще не употребляете в пищу имбирь, самое время открыть для себя этот прекрасный иммуномодулятор, способный выводить вредные токсины. А еще благодаря целой когорте различных эфирных масел и минералов, имбирь, он отменно борется с простудами и болями в горле.

№2 Фрукты и ягоды

Конечно же, речь идет о содержащих какое-то запредельное количество злейшего врага вирусов – витамина С – цитрусовых (лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты, лайм) и кислых ягодах (смородина, клюква, облепиха). Их можно употреблять в любом виде: делать коктейли, выжимать соки, заваривать разнообразные чаи, перетирать с сахаром. Словом, подавать вкусно, красиво и разнообразно – так, чтоб даже привередливые к еде дети закладывали за обе щеки. Если же у вас особо нет времени и склонности к гастрономическим поискам, сработает даже элементарное: залить несколько долек лимона кипятком и пить по полкружки трижды в сутки вприкуску с медом.

№3 Красная икра

Кладезь всевозможных полезностей (витамины группы А, В и Е, витамин D, а также йод, кальций, калий, магний, железо, фосфор) и, возможно, тот самый волшебный толчок для иммунитета. Состав этого чудо-продукта настолько сбалансирован, что икру рекомендуют всем – взрослым и детям, здоровым, заболевшим и выздоравливающим. Кстати, есть здесь и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, не вырабатывающиеся человеческим организмом и приводящие в порядок работу нервной системы. Крайне актуально в условиях повышенной тревожности и общего многодневного напряжения. Так что возьмите за правило – минимум 2 чайные ложки икры в день – покроют суточную потребность в Омега-3 и прекрасно укрепят организм в целом.

Кстати, как показал недавний опрос исследовательской компании Gradus Research при участии 500 украинцев, 56,6% респондентов считают обогащение рациона витаминами и полезными продуктами важным методом профилактики ОРВИ, 75% уверены, что они необходимы для укрепления иммунитета, а для 68,6% правильный режим питания является одной из мер укрепления защитных сил организма.

Среди продуктов, которые выбирают для поддержания иммунитет, лидируют богатыми витаминами А, В, С (91,4%), жирными кислотами Омега-3 или рыбьим жиром (63,5%) и антиоксидантами (38,9%). Среди самых популярных "иммунных" продуктов – группа с мощными противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами: лимон (81,0%), имбирь (75,8%), чеснок (72,9%), лук (68,8%), мед (67,1%), кислые ягоды (64%), яблоки (42,7%); источники Омега-3 и белка, который по мнению врачей-иммунологов очень любит иммунная система: рыба (27,2%), морепродукты (24,2%), красная икра (18,0%).

Похоже, украинцы знают, что в период, когда эпидемиологический порог превышен и "зараза повсюду", питаться необходимо полноценно и ритмично, грамотно составляя меню и насыщая его витаминами (фрукты, ягоды, цитрусовые) и белками (мясо, рыба, икра, морепродукты). Но мы решили еще раз об этом напомнить.

Не забывайте: в здоровом теле – здоровый дух.