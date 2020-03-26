Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый омбудсмен Украины Нина Карпачева просит президента Владимира Зеленского привлечь к лечению коронавируса в Украине кубинских специалистов и позволить закупки на Кубе лекарств, которые были признаны эффективными для лечения больных в Китае.

Об этом она написала в открытом обращении к главе государства, имеющемся в распоряжении "Страны".

"Украине, по моему убеждению, крайне необходимо как можно скорее воспользоваться опытом Китая в успешном преодолении эпидемии, организовать широкое использование лекарств и введение протоколов лечения, которые имели там успех. Как стало известно, китайские врачи эффективно использовали разработанный на Кубе и изготовленный на совместном китайско-кубинском предприятии ChangHeber Ltd по кубинской технологии препарат Heberon Alfa R (рекомбинированный Interferon Аlfa 2В)", - говорится в обращении Карпачевой.

По ее словам, на Кубе одна из лучших систем здравоохранения в мире, и Украина должна воспользоваться этим опытом.

По ее словам, Куба готова предоставить свою помощь для преодоления пандемии в мире.

"Начиная с 2004 года Куба в сотрудничестве с КНР создала совместные предприятия и программы в разных медицинских отраслях и биотехнологиях, на основе которых Китаю и удалось достаточно быстро и эффективно справиться с тяжелым вызовом эпидемии COVID-19. На данный момент Куба не только эффективно противостоит пандемии, но и способствует международному сотрудничеству в преодолении этой всемирной беды. Когда на прошлой неделе круизный лайнер "Бремар", принадлежащий британской компании, с больными коронавирусом пассажирами не смог получить разрешение на вход ни в один порт стран Карибского бассейна (среди которых, в том числе, и США), Куба предоставила возможности судну не только войти в свой порт, но и организовала безопасную эвакуацию пассажиров с аэропорта г. Гаваны чартерными рейсами в Великобританию. Бригады кубинских врачей сегодня предоставляют помощь в преодолении пандемии коронавируса COVID-19 разным странам мира. Известно, что недавно Италия также пригласила бригаду кубинских врачей в Ломбардию, для предоставления совместно с китайскими специалистами помощи в преодолении катастрофических последствий распространения эпидемии. И такая помощь уже предоставляется", - говорится в обращении Карпачевой.

В разговоре со "Страной" Нина Карпачева отметила, что кубинские врачи готовы предоставить Украине помощь в преодолении пандемии коронавируса. И решение теперь - за украинской властью.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль провел телемост с ведущими китайскими врачами по противодействию коронавирусу. В Китае для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, в том числе использовалось кубинское лекарство — рекомбинантный противовирусный препарат интерферон альфа 2B.