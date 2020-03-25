Руководители Офиса генпрокурора, а также МВД обсудили продвижение дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в среду, 25 марта 2020 года, шла речь на рабочей встрече руководства Офиса и Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В сообщении отмечается, что прежде всего, органы согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств, в частности, по убийству Ивана Кузнецова. Также речь шла о необходимости быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовного производства по факту убийства Павла Шеремета.

"Производства, которые находятся на контроле у общественности – наша особая зона ответственности. Мы определили сроки проведения следственных действий, координируем работу и совместно должны обеспечить объективное расследование всех обстоятельств совершения этих преступлений и направить дела в суд. Это результат, которого от нас ждет общество. Параллельно мы должны мгновенно реагировать на новые вызовы, связанные с нарушениями законодательства в условиях борьбы с коронавирусом", - заявила Ирина Венедиктова.

Отмечается, что участники совещания отдельно обсудили участие правоохранительной системы в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. "Так, в настоящее время прокуратура и полиция активизировали контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, выявлением контрафактных лекарств и медицинских средств, вывозом продукции медицинского назначения за границу. Также правоохранители принимают меры по профилактике распространения фейков о Covid-19", - отметили в пресс-службе.

Кстати, судя по фотографиям, Венедиктова и Аваков провели эту встречу без защитных масок.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, что озвучены главные ожидания от генпрокурора Венедиктовой.

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