Все церкви Украинской православной церкви заявили, что готовятся к возможному приему граждан, больных коронавирусом Covid-19. Соответствующий циркуляр был направлен во все епархии.

Как передает Центр информации УПЦ в Facebook, это будет делаться в случае, если медицинские учреждения не будут справляться с нагрузкой.

"…в случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных", - говорится в сообщении.

Кроме того, в УПЦ также уточнили, что будут молиться о медицинских работниках.

Скриншот: facebook.com/church.information.center

Напомним, в Киеве в среду, 25 марта, подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом Covid-19. Всего по состоянию на середину дня в городе выявили уже 34 случая заражения.

Также "Страна" писала, что утром, 25 марта, в Украине официально сообщалось о 113 заболевших коронавирусом в 13 областях.