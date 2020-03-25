В Сумах сессию горсовета провели прямо на ступеньках мэрии, чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом. Заседание на улице состоялось в среду, 25 марта. Видео сессии опубликовано в Youtube.

"Я забочусь о вашем здоровье", - обратился к депутатам мэр Сум Александр Лысенко.

За изменения в регламент, которые позволят проводить заседания онлайн, проголосовали 25 депутатов. Все они пришли на сессию в масках и перчатках.

Напомним, аналогично прошла сегодня сессия горсовета и в Днепре. Депутаты заседали во дворе мэрии, правда для удобства они вынесли туда стулья и несколько столов.

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