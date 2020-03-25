Пандемия коронавируса приведет к экономическому спаду в 2020 году во всех трех прибалтийских странах. При этом в Латвии он составит 5,8%, в Литве и Эстонии - по 5%.

Об этом говорится в новом экономическом обзоре Swedbank, передает Интерфакс.

По данным банка, в будущем году балтийские страны вернутся к экономическому росты. Кроме того, согласно прогнозу, прирост ВВП Латвии составит 5,8%, Эстонии и Литвы - по 5%.

Банк также снизил прогноз инфляции - для Латвии в этом году с 2,4% до 0,5%, в будущем году - с 2,4% до 1,6%. В Литве прогноз инфляции в 2020 году понижен с 2,7% до 1%, в будущем году - увеличен с 2,5% до 3%, а для Эстонии прогноз в этом году снижен с 2,3% до 1%, в следующем году - с 2,2% до 2%.

Как отмечает главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя, банк основывал свои прогнозы на предположении о том, что в Европе события будут развиваться по китайскому и корейскому сценарию, то есть введенные правительствами меры будут эффективными и коронавирус удастся остановить за пару месяцев.

Экономисты Swedbank считают, что мировой ВВП в этом году сократится на 2% - это больше, чем во время мирового кризиса 2009 года. При этом ВВП стран еврозоны в этом году уменьшится на 4%, а США - на 3%.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что ВВП Украины ждет падение на 5%. И это в лучшем случае.

Также мы писали, что из-за ограничений по коронавирусу ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца.