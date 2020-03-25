Лидер партии "Голос", фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, в отношении которого недавно завели дело за неуплату налогов, спел, играя на фортепиано, для медиков, которые борются с коронавирусом.

Видео Вакарчук опубликовал в Facebook.

Музыкант исполнил свою знаменитую песню "Дякую тобі". "Это - для врачей, медсестер, медбратьев, санитарок, санитаров, всех работников медицинской сферы, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Я хочу их поблагодарить", - сказал Вакарчук перед исполнением своего хита.

Видео: facebook.com

Напомним, что медикам, которые лечат коронавирусных больных, будут платить почасовую зарплату.

Также мы писали о том, что в Киеве медики не принимают больных с симптомами коронавируса без декларации с семейным врачом.