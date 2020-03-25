Вакарчук спел "Дякую тобі" для медиков, которые борются с коронавирусом. Видео
Лидер партии "Голос", фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, в отношении которого недавно завели дело за неуплату налогов, спел, играя на фортепиано, для медиков, которые борются с коронавирусом.
Видео Вакарчук опубликовал в Facebook.
Музыкант исполнил свою знаменитую песню "Дякую тобі". "Это - для врачей, медсестер, медбратьев, санитарок, санитаров, всех работников медицинской сферы, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Я хочу их поблагодарить", - сказал Вакарчук перед исполнением своего хита.
Видео: facebook.com
Напомним, что медикам, которые лечат коронавирусных больных, будут платить почасовую зарплату.
Также мы писали о том, что в Киеве медики не принимают больных с симптомами коронавируса без декларации с семейным врачом.
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