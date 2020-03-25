В Винницкой области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава областной государственной администрации Владислав Скальский.

"Ситуация по Винницкой области следующая: по состоянию на 14:00 25 марта на территории Винницкой области зарегистрированы 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая из них лабораторно не были подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторно нашим областным лабораторным центром", - заявил глава ОГА.

Как уточнил мэр Винницы, Сергей Моргунов, заболела жительница областного центра. По месту ее жительства и работы проводят противоэпидемические мероприятия.

О ситуации в Винницкой области на видео с 1:49

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