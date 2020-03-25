В полиции Киева рассказали о конфликте между бывшим министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, которого сегодня задержали по подозрению в убийстве, и погибшим в его доме гендиректоре Atlantic Group Сергее Старицком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в YouTube.

"В ходе следствия было установлено, что в тот день в доме находились трое человек - супруги и погибший. Во время распития алкогольных напитков между ними случился конфликт и тогда хозяин дома вышел у другую комнату, вернулся с оружием в руках и застрелил товарища", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня, 25 марта, подозреваемого задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Видео: YouTube/Національна поліція України

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого обнаружили застреленным в доме бывшего главы МИД Украины Кожары в поселке Чайки под Киевом. Очевидцы рассказали, что в гостях у Кожары в тот вечер были друзья и среди них бизнесмен Сергей Старицкий, с которым они выпивали. В какой-то момент Кожара начал показывать гостям свой наградной пистолет Jericho 941 PSL.

Отметим, что сначала полиция рассматривала дело как самоубийство. Однако позже следствие переквалифицировало его по статье "Умышленное убийство".

О том, чем известен бизнесмен Старицкий, "Страна" подробно писала в материале "Основатель рекламной империи с миллиардными оборотами".