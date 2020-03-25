Часть нардепов от "Слуги народа" запустили в Facebook флешмоб: они публикуют на страницах в соцсети адресованный коллегам призыв поддержать законопроект №3260 о запрете возврата "Приватбанка" Коломойскому. Публикации они помечают хештегом #нідефолту.

На момент публикации новости текст на своих страницах в Facebook обнародовали 17 депутатов от "Слуги народа".

В частности, к коллективному заявлению присоединились: Анастасия Красносельская, Богдан Кицак, Виктория Подгорная, Елизавета Ясько, Вадим Галайчук, Татьяна Цыба, Марина Бардина, Анна Бондар, Егор Чернев, Александр Санченко, Анна Бондар, Андрей Мотовиловец, Виталий Безгин, Никита Потураев, Александр Мариковский, Елизавета Богуцкая, Иван Юнаков.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламента поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решений НБУ о национализации/ ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованного нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса", - сказано в заявлении.

Также уточняется, что принятие этого законопроекта - "единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта".

Поэтому "слуги" призывают Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы его быстрее рассмотрела Верховная Рада.

Отметим, что состав участников этого флеш-моба примерно совпадает с тем, кто выступил против идеи главы Офиса президента Ермака по созданию Консультативного совета по Донбассу. Это, в основном, люди, которые относятся к прозападному лобби в "Слуге народа". К так называемым "соросятам".

Часть из низ (например, Никита Потураев) ранее считались людьми Коломойского, но, как видим, эта характеристика уже в прошлом.

Также стоит отметить, что депутаты, которых относят к группе Коломойского, уже предпринимают меры по тому, чтоб сорвать или оттянуть голосование за законопроект по "Приватбанку". Так, они зарегистрировали свои законопроекты на ту же тему. По регламенту, теперь их нужно рассматривать все вместе.

Скриншот: Facebook/ Никита Потураев

Напомним, что сейчас главным условием МВФ для кредита является принятие закона, который бы делал невозможным возврат прежним владельцам "Приватбанка".

"Страна" подробно разбирала, что это за закон.