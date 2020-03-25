Нардеп Сергей Шахов (группа "Доверие"), который находится сейчас с коронавирусом в Александровской больнице Киева, рассказал "Стране" об условиях своего лечения.

"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", - рассказал нардеп.

По его словам, врачи здесь прекрасные. "Врачи проводят обход раз в день. Я считаю, что очень хорошие профессионалы, это одна из лучших больниц, что я видел в своей жизни. Если состояние ухудшается, в каждой палате есть кнопка вызова, ее можно нажать и всегда уделят внимание", - говорит Шахов.

Палата нардепа, по его словам, "достаточно комфортная, по размерам небольшая". "Есть койка, маленький холодильник, тумбочка, стул. Вторая койка сюда уже не влезет наверное, даже если захотеть. Это инфекционное отделение и я изолирован от окружающих. Есть санузел, есть и холодная и горячая вода", - говорит он.

Шахов отмечает, что с того времени, как здесь находится (с 21 марта - Ред.), он не видел ни одного из 4 коллег-депутатов, которые тоже тут лежат. "Не знаю, какие у них условия, мне жаловаться не на что", - подытожил он.

Также мы писали о том, что депутат Шахов, у которого обнаружили коронавирус, утверждал в Раде, что "нет никакого коронавируса".