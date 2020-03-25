Кабмин принял решение о снижении оптовой цены на газ для населения и производителей тепла на март до 3,4 тысяч гривен за тысячу кубов (без НДС и наценки на транспортировку и распределение).

Это на 14% дешевле, чем в феврале. С учетом налога и транспорта украинцы получат газ примерно по 4,5-5 гривен за куб. А так как газ в структуре тарифа на отопление и горячую воду занимает до 80%, то в теории можно рассчитывать и на очередные скидки от поставщиков коммунальных услуг.

Впрочем, как показывает практика прошлых месяцев, ценник на газ - для теплокомунэнерго не указ. Каждый поставщик снижает цены на отопление и горячую воду по своему усмотрению - кто на 20%, кто на 3-5%, а некоторые и вовсе не дают скидок. Скажем, властям так и не удалось дожать "Николаевтеплоэнерго" - они не снижают тарифі на отопление.

"Полтаватеплоэнерго" в марте разостлало платежки со скидками только за январь.

Как отразятся нынешние ценники на газ на платежках за март станет известно только в апреле.

Но правительство объяснило снижение цен на газ именно карантином и попыткой поддержать людей в преддверии экономического кризиса, чтобы они меньше платили за коммуналку.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер -министр Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что "Нафтогаз" выставил цену на газ для населения на март раньше Кабмина, еще 23 марта. И он поясняет снижение ценниками по-другому.

В "Нафтогазе" заявили, что при расчете цены использовали не только формулу Кабмина (так называемая формула "Амстердам плюс", которая учитывает цену на бирже в Нидерладах, транспортные расходы по доставке газа в Украину и курс доллара), но и биржевые закупки внутри страны.

"В марте на внутреннем рынке появился новый ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы провел тендер на закупку газа на период поставок март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", — говорится в сообщении "Нафтогаза".

То есть, НАК взял в расчет еще и цены поставщиков ГТС и это, якобы, позволило добиться цены на 21% ниже, чем, если бы считали по формуле "Амстердам плюс". По такому же принципу "Нафтогаз" обещает рассчитывать цену и на апрель.

Впрочем, по словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, главная причина снижения цены на газ для украинцев - падение котировок на европейских биржах.

По данным Украинской энергетической биржи, стоимость газа на голландской бирже TTF на 23 марта составила порядка 86 евро за тысячу кубометров. На конец февраля цена была выше — порядка 99 евро. Приблизительно такая же цена были и на 6 марта, пока не случился "черный понедельник" и не рухнул рынок нефти, а вслед за ним и фондовые рынки. Рынок газа привязан к нефтяным котировкам, хотя и не так сильно, как другие сырьевые рынки.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, в последние годы европейские трейдеры приложили максимум усилий, чтобы отвязаться от котировок на нефть. И цена на газ определяется больше балансом спроса и предложения и погодой. Но и эти факторы играют против высоких цен на газ. Пале теплой зимы в Европе остались огромные запасы "лишнего" газа, так что он продолжает дешеветь.

Уже с учетом НДС и транспортировки газа в Украину его цена составляет 4492 гривны за тысячу кубов, — отмечают на Украинской энергетической бирже.

Для сравнения: на внутреннем рынке мартовский газ торгуется около 5,3 тысячи за тысячу кубов, апрельский — по 4,03 тысячи. Это уже с учетом НДС. Так что в следующем месяце газ должен еще больше подешеветь по вполне объективным факторам.

"Более того, у нас учитывают фактически цены на амстердамской бирже с месячным опозданием. То есть, уже в феврале они были такими, по которым нам предлагают платить в марте. При этом нам продают полтавский газ по цене голландского. Тогда как себестоимость отечественного газа намного ниже — порядка 1 гривны за куб, с учетом налогов и сборов 2 гривны. То есть, по идее можно было снизить цены для населения еще больше", — считает Скубченко,

По скидкам на отопление и горячую воду пока неясно. В теории газ занимает в структуре тарифа до 70-80%. То есть, если газ подешевел на 14%, то отопление и горячая воды должны упасть в цене на 9-13%. Что подтвердил премьер -министр Денис Шмигаль. Но, как показывает практика прошлых месяцев, даже если газ заметно дешевеет, некоторые поставщики дают чисто символические скидки в 3-5%, а некоторые и вообще не дают.

"Вот данные Госстата Украины. Что видим? Снижение по газу за год— 26,2%. Но это не заслуга нашей власти, это — мировое снижение. Да и то, цена у нас выше, чем даже на бирже в Амстердаме. Отопление и горячая вода при этом — минус 1% за январь-февраль относительно прошлого периода. Аж 1 процент. При том, что газа в отоплении — более 70%, а зима — теплее прошлой. То есть, завышены тарифы и завышены объёмы потребления. То есть, открытый и безнаказанный грабёж. Это всё, что надо знать о "борьбе" с тарифами", — отметил Скубченко.

Но самое интересное для украинцев начнется уже со следующего отопительного сезона.

С 1 мая цены для населения станут полностью рыночными — таково требование МВФ. Но будут ли они по воле "невидимой руки рынка" снижаться и дальше - вопрос.

Во-первых, НКРЭ недавно повысила тарифы почти всем теплокоммунэнерго (в среднем на 10%). Во-вторых, свою роль может сыграть и девальвация гривны - когда за дешевеющие импотные энергоносители придется платить дороже. Ну и в-третьих, пока непонятно какова будет ситуация на рынке нефти к тому времени - сохранятся ли нынешние дешевые цены.