"Новая Почта" объявила по всей Украине набор двух тысяч дополнительных курьеров
В компании "Новая Почта" ищут 2 тысячи дополнительных курьеров по всей Украине для обеспечения выполнения заказов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 25 марта.
"Новая Пошта" во время карантина продолжает работать в усиленном режиме. Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить. "Нова Пошта" заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2 тыс. новых курьеров по всей Украине", - говорится в сообщении.
В "Новой Почте" предлагают свои потенциальным сотрудникам полные соцгарантии согласно КЗоТ, медицинскую страховку, мобильную связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.
Новым сотрудникам нужно будет:
- принимать товар соответственно сопроводительным документам;
- осуществлять своевременную и бесперебойную доставку;
- вести отчетность по маршрутным письмам;
- оформлять документацию касательно приема и передачи грузов.
Напомним, "Новая Почта", Rozetka и АТБ запустили услугу доставки продуктов питания из-за карантина.
Как сообщалось, "Новая почта" до окончания карантина будет бесплатно хранить посылки клиентов.