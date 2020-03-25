В компании "Новая Почта" ищут 2 тысячи дополнительных курьеров по всей Украине для обеспечения выполнения заказов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 25 марта.

"Новая Пошта" во время карантина продолжает работать в усиленном режиме. Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить. "Нова Пошта" заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2 тыс. новых курьеров по всей Украине", - говорится в сообщении.

В "Новой Почте" предлагают свои потенциальным сотрудникам полные соцгарантии согласно КЗоТ, медицинскую страховку, мобильную связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.

Новым сотрудникам нужно будет:

принимать товар соответственно сопроводительным документам;

осуществлять своевременную и бесперебойную доставку;

вести отчетность по маршрутным письмам;

оформлять документацию касательно приема и передачи грузов.

Напомним, "Новая Почта", Rozetka и АТБ запустили услугу доставки продуктов питания из-за карантина.

Как сообщалось, "Новая почта" до окончания карантина будет бесплатно хранить посылки клиентов.