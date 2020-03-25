Более 9,4 миллионов гривен составляет ущерб государственного и столичного бюджетов в результате реализации программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", средства на которую были выделены в 2017 году. Правоохранители установили, что закупка искусственного покрытия для 66 киевских футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия. Таким образом удалось разоблачить преступную схему по хищению государственных средств.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В частности полицейские установили, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30 процентов", - говорится в сообщении.

Руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для футбольных полей сообщили о подозрении в завладения бюджетными средствами. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Также полиция устанавливает остальных соучастников преступной схемы.

Следственные действия продолжаются сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог).

Подозреваемым грозит наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что главу Киевского молодежного центра КГГА заподозрили в хищении денег на массовых мероприятиях.

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