В Киеве в среду, 25 марта, подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом Covid-19. Всего по состоянию на середину дня в городе выявили уже 34 случая заражения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко в среду, 25 марта.

"Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели Covid-19, возросло до 34 человек", - написал Кличко.

Он добавил, все трое пациентов, у которых коронавирус выявили сегодня, - мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет. Двое вернулись из Израиля, а один - из ОАЭ. Все они госпитализированы в Александровскую больницу.

Скриншот: Facebook/ Кличко - мер

Напомним, утром 25 марта в Украине официально сообщалось о 113 заболевших коронавирусом в 13 областях.

Также мы писали, что Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля по всей Украине.