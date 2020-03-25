Кабинет министров за заседании 25 марта смягчил ограничения на проезд в общественном транспорте и на внутригородских и межгородских автобусах на период карантина из-за коронавируса. Вместо 10 человек на одно транспортное средство введена норма, предусматривающая заполнение половину сидений.

Об этом стало известно из документов Кабмина.

Согласно документу, если пассажиров больше, чем количество сидячих мест в общественном транспорте, маршрутках и автобусах, то водитель имеет право заполнить до 50% мест для сидения, а все пассажиры при этом должны быть в масках.

Отметим, что в автобусах среднего размера количество сидячих мест не превышает 30, поэтому кардинального увеличения пассажиропотока не будет.

Фото: facebook.com

Напомним, что спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили более 225 тысяч человек.

Также мы писали о том, в каких городах Украины полностью отменили общественный транспорт.