Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что единственным источником попадания коронавируса в Украину стал поток граждан из-за рубежа. Поэтому глава правительства поручил с 27 марта полностью перекрыть пассажирское движение через границу.

Об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 25 марта, видео обнародовано в YouTube.

По словам премьера, поток украинцев, которые все еще приезжают в страну из-за границы, обусловил увеличение количества случаев коронавируса в стране (по состоянию на утро 25 марта официально сообщалось о 113 заболевших в 13 областях).

"Этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину, и дальше происходит колоссальное уже, так, как в европейских странах, начинается гиперболическое развитие этой болезни", - сказал Шмыгаль.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине до 24 апреля.