Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 апреля. Фото с сайта Кремля
Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 апреля. Фото с сайта Кремля

Сегодня, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом.

Это было первое выступление президента РФ по данной теме. Оно транслировались на федеральных телеканалах, и до конца дня будет выходить в повторе несколько раз.

Речь Путина была достаточно продолжительной, однако никаких жестких ограничительных мер (как, например, в Украине и многих странах Европы), он не ввел. 

В обращении обращает на себя внимание три ключевых пункта. 

Первое: перенес на неопределенное время голосование по поправкам в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля. 

Второе: сделал всю следующую неделю выходной по всей стране с сохранением заработной платы. 

Третье: объявил поддержке экономики, льготах для бизнеса и граждан, новых выплатах населению. 

Подробнее о том, что Путин сказал в обращении к гражданам, читайте в нашем материале. 

Перенес голосование по поправкам в Конституцию  

На 22 апреля было запланировано всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 

Поправок в главный закон России было очень много, среди них:

  • регулярная индексация пенсий,
  • брак - это союза мужчины и женщины, 
  • упоминание Бога в Конституции, 
  • право Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража, 
  • о недопустимости отчуждения части территории РФ,
  • о государствообразующем статусе русского народа.

Однако главной поправкой в Конституцию РФ считается обнуление президентских сроков для Путина. Это означает, что он, если захочет, сможет вновь баллотироваться, и быть президентом еще 16 лет.

Сегодня об общероссийском голосовании Путин сказал так: "Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, примем решение о новом дне голосования". 

Подробно о том, что поправки в Конституцию РФ значит для Украины читайте в нашем материале. 

Следующая неделя в России будет выходной

В обращении к гражданам Владимир Путин отметил, что сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

"Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - сказал Путин. 

Поддержка экономики, бизнеса и граждан 

Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

"Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле", - сказал Путин. 

Второе. В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

"Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание", - сказал Владимир Путин. 

Третье. "Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - отметил президент РФ. 

Он продолжил: "Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей".

Четвертое. Кредиты граждан. При резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.

"Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей", - сказал Путин. 

Он продолжил: "Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу"

Пятое. "Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки.Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи", - сказал Путин. 

Он предложил для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки.

"Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев", - отметил он. 

"Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов", - сказал Владимир Путин. 

Шестое. "Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов", - сказал Путин. 

Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется "вдолгую", на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

Седьмое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, "должны облагаться адекватным налогом".

"Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо", - сказал Путин. 

"Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - отметил президент России. 

Восьмое. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом.

"Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков", - сказал Путин. 

Завершил Путин свое обращение так: "Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас".  

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