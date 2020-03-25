Изолировать и не касаться. В Минздраве рассказали, что делать если в вашем доме есть инфицированный коронавирусом
Украинские власти призывают украинцев соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако что делать, если вы подозреваете опасную инфекцию у людей, которые живут вместе с вами?
Советами на этот случай поделилилсь в Национальной службе здоровья Украины.
Так, при обнаружении симптомов коронавируса у живущего с вами человека, медики рекомендуют:
- изолировать человека в отдельной комнате, особенно подальше от людей из групп риска (людей пожилого возраста, с болезнями легких и т.д.);
- не обмениваться личными предметами - посудой, полотенцами, постельным бельем;
- использовать разные гаджеты, а общие гаджеты - тщательно дезинфицировать;
- надевать маску больному, находясь в комнате вместе с другими;
- часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным человеком. Также можно
- использовать антисептики для рук с минимальным содержанием спирта в 60%.
- не касаться глаз, носа и рта;
- дезинфицировать поверхности (стулья, столы, дверные ручки, выключатели света, пульты, краны) каждый день;
- надевать защитные перчатки во время протирания поверхностей.
Скриншот: НСЗУ в Телеграм
Стоит отметить, что на данный момент в Украине обнаружено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Напомним, что недавно главный санврач Виктор Ляшко показал украинцам, как правильно обрабатывать руки антисептиком и дистанциироваться от рядом находящихся людей.
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