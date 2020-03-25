Украинские власти призывают украинцев соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако что делать, если вы подозреваете опасную инфекцию у людей, которые живут вместе с вами?

Советами на этот случай поделилилсь в Национальной службе здоровья Украины.

Так, при обнаружении симптомов коронавируса у живущего с вами человека, медики рекомендуют:

изолировать человека в отдельной комнате, особенно подальше от людей из групп риска (людей пожилого возраста, с болезнями легких и т.д.);

не обмениваться личными предметами - посудой, полотенцами, постельным бельем;

использовать разные гаджеты, а общие гаджеты - тщательно дезинфицировать;

надевать маску больному, находясь в комнате вместе с другими;

часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным человеком. Также можно

использовать антисептики для рук с минимальным содержанием спирта в 60%.

не касаться глаз, носа и рта;

дезинфицировать поверхности (стулья, столы, дверные ручки, выключатели света, пульты, краны) каждый день;

надевать защитные перчатки во время протирания поверхностей.

Скриншот: НСЗУ в Телеграм

Стоит отметить, что на данный момент в Украине обнаружено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Напомним, что недавно главный санврач Виктор Ляшко показал украинцам, как правильно обрабатывать руки антисептиком и дистанциироваться от рядом находящихся людей.