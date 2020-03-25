Изолировать и не касаться. Медики рассказали, что делать если в вашем доме есть инфицированный коронавирусом. Фото: Flickr

Украинские власти призывают украинцев соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако что делать, если вы подозреваете опасную инфекцию у людей, которые живут вместе с вами?

Советами на этот случай поделилилсь в Национальной службе здоровья Украины.

Так, при обнаружении симптомов коронавируса у живущего с вами человека, медики рекомендуют:

  • изолировать человека в отдельной комнате, особенно подальше от людей из групп риска (людей пожилого возраста, с болезнями легких и т.д.);
  • не обмениваться личными предметами - посудой, полотенцами, постельным бельем;
  • использовать разные гаджеты, а общие гаджеты - тщательно дезинфицировать;
  • надевать маску больному, находясь в комнате вместе с другими;
  • часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным человеком. Также можно
  • использовать антисептики для рук с минимальным содержанием спирта в 60%.
  • не касаться глаз, носа и рта;
  • дезинфицировать поверхности (стулья, столы, дверные ручки, выключатели света, пульты, краны) каждый день;
  • надевать защитные перчатки во время протирания поверхностей.

Скриншот: НСЗУ в Телеграм

Скриншот: НСЗУ в Телеграм

Стоит отметить, что на данный момент в Украине обнаружено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19

Напомним, что недавно главный санврач Виктор Ляшко показал украинцам, как правильно обрабатывать руки антисептиком и дистанциироваться от рядом находящихся людей.

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