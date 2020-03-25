Индекс Dow Jones показал рекордный однодневный рост с 1933 года. Он поднялся на 11,37% до 20.704,91 пункта после анонсированного в США принятия соглашения о масштабном пакете мер поддержки экономики в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Об этом пишет Reuters.

Так, во вторник, индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта, S&P 500 подскочил на 9,38% до 2.447,33 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 8,12% до 7.417,86 пункта.

Это связано с сообщением помощника президента США Эрика Уэланда о том, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит 2 триллиона долларов. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду, 25 марта.

Отметим, что Dow Jones Industrial Averag - один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal Чарльзом Доу. Он охватывает 30 крупнейших компаний США.

Напомним, что США бросят на борьбу с коронавирусом 6 триллионов долларов. Эти деньги пойдут на выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице.

Также мы писали, что Дональд Трамп не будет вводить в США тотальный карантин из-за коронавируса из-за рисков для экономики.