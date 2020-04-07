7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Его дата - неизменная из года в год.

Собрали информацию об истории праздника, его духовном смысле, а также приметы, картинки и открытки.

История и духовный смысл праздника

Благовещение - день, когда архангел Гавриил был ниспослан в Назарет с благой вестью Деве Марии. Он оповестил ее так: "Радуйся, Благодатная". Эти слова обозначали, что Мария была избрана Всевышним для великого подвига, чтобы зачать от Святого духа и выносить младенца, который станет спасителем мира.

Благую весть Мария получила за 9 месяцев до Рождества Христова, которое отмечают 7 января.

Икона конца 12 века из Синайского монастыря святой Екатерины

Что нельзя и можно делать на Благовещение

Сегодня важно отложить мирские дела и посвятить время молитве. В народе считается, что в этот день нельзя работать, вязать или шить, готовить, а также стричься и делать маникюр. Впрочем, церковного запрета на труд или домашние дела нет, но желательно все суетные занятия и уборку в доме завершить накануне. Церковный праздник подразумевает, что нужно уделить внимание главному событию, однако после литургии каждый решает сам, как провести остаток дня.

В Благовещение можно причащаться, совершать таинство Крещения. Однако в этом году на эти традиции наложил отпечаток карантин, так что посещения мест, где в закрытом помещении может находиться много людей, лучше избегать.

Праздник выпадает на период Страстной седмицы (до Пасхи), поэтому его воспринимают как период покаяния и воздержания. Тем, кто соблюдает пост, делается послабление на рыбу, но яйца, масло и мясо исключены из рациона.

Поминки и заупокойные службы, а также венчания на Благовещение не проводятся. По церковной традиции, соединить себя брачными узами можно будет на Красную горку (26 апреля) - в первое воскресенье после Пасхи.

Многие считают, что в день Благовещения нельзя мыться. Это не так. Церковь дает однозначный ответ - можно. А запреты связывают с языческими верованиями или народными пословицами, как то "девка косу не плетет, птица гнезда не вьет".

Церковь благословляет любую помощь нуждающимся - благотворительность, волонтерство, пожертвования.

В Благовещения есть традиция отпускать в небо белых голубей. Она восходит к народной и означает встречу весны. Белые голуби в небе еще связывают со Святым Духом, который в виде птицы сошел на Господа в Иордане во время крещения.

И главное, что церковь рекомендует сделать в церковный праздник, - перестать уделять свое внимание поверьям и приметам, которые не имеют никакого отношения к христианским традициям.

Открытки и поздравления

С Благовещением! Пусть в жизни всегда будет место для счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Пусть Всевышний в этот праздничный день воздаст за все добрые дела и помыслы. Принесет в семью заботу, тепло и любовь!

Со светлым праздником! Желаем мира в вашем доме, крепкой веры и светлой любви!

Со светлым праздником Благовещения! Пусть каждый час на земле будет наполнен лишь радостной и благодатной вестью.

Пусть вам удача улыбнется

К нас всем пришла благая весть,

Улыбок, счастья, милосердия,

Любви пусть будет столько, чтоб не счесть.

Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть в семье будет радость и ангелы свершают все ваши мечты.

Пусть во всем всегда везет,

И веселье будет в доме,

Пусть удача впереди вас ждет

Пусть в этот день все мечты сбываются, а новые идеи - скорее в жизнь воплощаются!

Любви, счастья и мира вашему дому! Желаем вам добра, чтобы любовь всегда цвела!

Сегодня отмечаем светлый праздник, пусть Благовещение дарит радость и улыбки!

Желаем, чтобы ангел осуществил мечты и наградил здоровьем!