7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Его дата - неизменная из года в год.
Собрали информацию об истории праздника, его духовном смысле, а также приметы, картинки и открытки.
История и духовный смысл праздника
Благовещение - день, когда архангел Гавриил был ниспослан в Назарет с благой вестью Деве Марии. Он оповестил ее так: "Радуйся, Благодатная". Эти слова обозначали, что Мария была избрана Всевышним для великого подвига, чтобы зачать от Святого духа и выносить младенца, который станет спасителем мира.
Благую весть Мария получила за 9 месяцев до Рождества Христова, которое отмечают 7 января.
Икона конца 12 века из Синайского монастыря святой Екатерины
Что нельзя и можно делать на Благовещение
Сегодня важно отложить мирские дела и посвятить время молитве. В народе считается, что в этот день нельзя работать, вязать или шить, готовить, а также стричься и делать маникюр. Впрочем, церковного запрета на труд или домашние дела нет, но желательно все суетные занятия и уборку в доме завершить накануне. Церковный праздник подразумевает, что нужно уделить внимание главному событию, однако после литургии каждый решает сам, как провести остаток дня.
В Благовещение можно причащаться, совершать таинство Крещения. Однако в этом году на эти традиции наложил отпечаток карантин, так что посещения мест, где в закрытом помещении может находиться много людей, лучше избегать.
Праздник выпадает на период Страстной седмицы (до Пасхи), поэтому его воспринимают как период покаяния и воздержания. Тем, кто соблюдает пост, делается послабление на рыбу, но яйца, масло и мясо исключены из рациона.
Поминки и заупокойные службы, а также венчания на Благовещение не проводятся. По церковной традиции, соединить себя брачными узами можно будет на Красную горку (26 апреля) - в первое воскресенье после Пасхи.
Многие считают, что в день Благовещения нельзя мыться. Это не так. Церковь дает однозначный ответ - можно. А запреты связывают с языческими верованиями или народными пословицами, как то "девка косу не плетет, птица гнезда не вьет".
Церковь благословляет любую помощь нуждающимся - благотворительность, волонтерство, пожертвования.
В Благовещения есть традиция отпускать в небо белых голубей. Она восходит к народной и означает встречу весны. Белые голуби в небе еще связывают со Святым Духом, который в виде птицы сошел на Господа в Иордане во время крещения.
И главное, что церковь рекомендует сделать в церковный праздник, - перестать уделять свое внимание поверьям и приметам, которые не имеют никакого отношения к христианским традициям.
Открытки и поздравления
С Благовещением! Пусть в жизни всегда будет место для счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Пусть Всевышний в этот праздничный день воздаст за все добрые дела и помыслы. Принесет в семью заботу, тепло и любовь!
Со светлым праздником! Желаем мира в вашем доме, крепкой веры и светлой любви!
Со светлым праздником Благовещения! Пусть каждый час на земле будет наполнен лишь радостной и благодатной вестью.
Пусть вам удача улыбнется
К нас всем пришла благая весть,
Улыбок, счастья, милосердия,
Любви пусть будет столько, чтоб не счесть.
Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть в семье будет радость и ангелы свершают все ваши мечты.
Пусть во всем всегда везет,
И веселье будет в доме,
Пусть удача впереди вас ждет
Пусть в этот день все мечты сбываются, а новые идеи - скорее в жизнь воплощаются!
Любви, счастья и мира вашему дому! Желаем вам добра, чтобы любовь всегда цвела!
Сегодня отмечаем светлый праздник, пусть Благовещение дарит радость и улыбки!
Желаем, чтобы ангел осуществил мечты и наградил здоровьем!