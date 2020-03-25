Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Также он сообщил, что следующая неделя, 30 марта - 5 апреля, объявляется нерабочей. При этом заработная плата будет сохранена для всех.

Об этом президент РФ сообщил в своем обращении к россиянам 25 марта.

Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

По мнению главы РФ, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин приехал в московскую больницу, гле лечат зараженных коронавирусом.

Также мы сообщали, что Путин подписал закон об отмене экзамена по русскому для украинцев и белорусов при получении гражданства РФ.