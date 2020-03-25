Стало известно о том, когда британская королева Елизавета II в последний раз виделась с принцем Чарльзом, который заразился коронавирусом. Встреча состоялась 12 марта.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее 71-летний принц Уэльский заявил, что виделся с матерью 9 марта, однако затем уточнил информацию.

Сообщается, что в Букингемском дворце подтвердили, что 93-летняя королева чувствует себя хорошо и у нее нет никаких признаков болезни.

Напомним, сегодня стало известно, что принц Чарльз заболел коронавирусом. Сообщается, что заболевание протекает у него в легкой форме. В данный момент принц самоизолировался у себя дома в Шотландии и продолжает работать.

Как сообщалось, что ученые подозревают, что чуть ли не половина населения Великобритании заражена коронавирусом.