Житель Одессы, который выписался из инфекционной больницы 14 марта и согласился самоизолироваться, оказался болен коронавирусом. Тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат. При этом пациент недавно вернулся из США.

Об этом написал глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций на своей странице в Facebook.

Так, по словам чиновника, вирус у одессита 1995 года рождения подтвердили в лаборатории Минздрава. При выявлении симптомов инфекции мужчина обратился в местную инфекционную больницу. "Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19", - сообщил Куций.

Однако 14 марта пациент решил закончить госпитализацию и покинул больницу, подписав документ о самоизоляции на 14 дней. После получения результатов теста, к инфицированному пришли полицейские, чтобы установить, с кем он контактировал во время карантина.

"Я еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения строгого карантина. Только слаженные действия смогут остановить распространение инфекции в Одесской области", - подчеркнул губернатор.

Скриншот: Максим Куций в Фейсбук

Напомним, что по последним данным в Украине зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 человека умерли, один выздоровел.

Ранее мы писали, что Кабмин поручил принудительно обследовать, госпитализировать и лечить людей с коронавирусом.