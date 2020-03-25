В Украине во время карантина будут запрещены увольнения государственных служащих, в этот период за ними должны сохраняться трудовые права и оплата труда.

Соответствующее решение на заседании 25 марта принял Кабмин.

Правительство также рекомендует не увольнять работников частных предприятий за прогулы. Предполагается, что на время карантина за всеми работниками, вне зависимости от сектора, сохраняются трудовые права и оплата труда.

Предприятиям и организациям рекомендуют воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле.

Фото: materialy.kmu.gov.ua

Напомним, Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Теперь меры действуют вплоть до 24 апреля.