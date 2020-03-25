У известной советской и российской актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

78-летняя народная артистка РСФСР ранее контактировала со знакомым, вернувшимся из Германии. Актриса из "Дома, в котором я живу", "Любить человека" и "Подранки" находится в группе риска из-за возраста. Учитывая это, ее госпитализировали в обязательном порядке в коронавирусную клинику в Коммунарке.

Фото: t.me/breakingmash

Болотова замужем за известным актером и режиссером Николаем Губенко и в последнее время в кино почти не снимается.

Напомним, что Путин в защитном костюме и респираторе прошелся по московской больнице, где лежат больные коронавирусом.

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