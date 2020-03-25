Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра образования и науки Украины. Эту должность займет Любомира Мандзий, которая ранее была заместителем главы ведомства Анны Новосад. Такое решение принято на заседании Кабмина 25 марта, сообщается на сайте Министерства образования.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое ", - заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995 окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 гг. - директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

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