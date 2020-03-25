В среду, 25 марта, в Запорожской области зарегистрировали уже пять случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом заявил глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок на своей странцие в Facebook.

"В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков", - сообщил Туринок.

Скриншот: Facebook/Виталий Туринок

Напомним, ранее мэр Запорожья сообщил, что в городе 25 марта выявили уже четыре случая коронавируса и вводят чрезвычайную ситуацию.

Как сообщалось, сегодня Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. "Страна" писала о том, что это такое и чем отличается от режима ЧП.