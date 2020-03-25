В Киеве по состоянию на среду, 25 марта, есть 7 больниц, которые могут принимать пациентов с коронавирусом и проводить тесты на Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга напомнил мэр Киева Виталий Кличко.

"Есть 7 обозначенных [как опорные для приема пациентов с коронавирусом] больниц: три для взрослых, три для детей, две для беременных", - сказал Кличко.

Список больниц Киева, которые могут принимать пациентов и проводить тестирование на коронавирус:

Александровская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1);

Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17);

Киевская городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1);

Киевская городская детская клиническая больница №1 (ул. Богатырская, 30);

Киевская городская детская клиническая больница №2 (просп. Алишера Навои, 3);

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница (ул. Дегтяревская, 23);

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (просп. Героев Сталинграда, 16).

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на 25 марта в Киеве лабораторно подтвержден 31 случай коронавируса. 10 заболевших лечатся дома, а 21 - в больнице (20 человек в Александровской больнице, еще один - в городской больнице №4).