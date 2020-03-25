Конфискованные в Украине медицинские маски, халаты, респираторы, перчатки и другое оснащение бесплатно передадут в учереждения здравоохранения.

Такое решение на заседании в среду, 25 марта, утвердил Кабинет министров.

Согласно постановлению правительства, конфискованные по решениям суда водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут передаваться в учреждения здравоохранения бесплатно.

Стоит отметить, что украинские медики не раз жаловались на отсутствие необходимого количества медицинского оснащения для работы в условиях пандемии коронавируса. "Страна" публиковала материал, посвященный сложностям, с которыми сталкивается медперсонал во время карантина.

Также мы писали, что масок, респираторов и антисептиков не хватает не только медикам, но и правоохранителям, которые контролируют соблюдение карантина в украинских городах.

Напомним, что сегодня Кабмин также утвердил решение о принудительном лечении людей с коронавирусом и продлил карантин в Украине до 24 апреля.