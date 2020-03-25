Общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был закончиться 3 апреля, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно. Об этом сообщается на странице Министерства образования в соцсети.

Уточняется, что все учебные заведения, независимо от формы собственности и сферы управления, должны продолжить карантинные меры до 24 апреля включительно.

Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована на сайте Министерства образования 26 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров разрешил принудительно госпитализировать украинцев, заболевших коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, а 21 - находятся в больнице.