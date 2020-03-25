В четверг, 26 марта, днем в Украине воздух прогреется +13 градусов. Погода по-прежнему будет обусловлена антициклоном Юрген, поэтому осадков не предвидится.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Италия, чрезвычайно страдающая от бедствия всемирного, в ближайшие сутки еще и испытывает атаки циклона Liebgard, который приведет в стране сильные ливни. Также заденет окружающие присредиземноморские части и материковые, и морские, включая Балканы", - написала синоптик.

По словам Диденко, в Украине по-прежнему царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, поэтому никаких экстремальных погодных условий не предвидится. Везде в стране - сухая воздушная масса. Ветер останется северо-восточным, умеренным, на юге возможны сильные порывы.

Синоптик отметила, что температура воздуха в Украине уже ближайшей ночью станет мягче, хотя небольшие "минуса" еще удержатся, 26 марта днем ​​потеплеет до +7...+13 градусов. В Киеве в четверг будет снова сухо и солнечно, ночью до -2 градусов, днем - около +10 градусов.

"В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до +11...+16 градусов. Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в среду, 25 марта, по всей Украине солнечно и тепло. В Киеве воздух прогрелся до +7 градусов.