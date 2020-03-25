В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.

Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.

Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?

Ответы оказались такие:

6,9% опрашиваемых ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше

12% ответили, что денег хватит на одну неделю

5,7% - на три недели

16,8% - на две недели

15,5% - на четыре недели или меньше

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода - 2%.

По данным опроса, восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель. Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.

Фото: facebook.com

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, комментируя результаты заявил, что остановка экономики может иметь большие последствия чем сама пандемия.

"Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям значительно худших чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут иметь за что есть.

И тогда наступит настоящая трагедия. Как сказал Трамп в понедельник: "Мы не можем позволить, чтобы решение проблемы (коронавируса) стало хуже самой проблемы", - отметил Милованов на своей странице в Facebook.

Напомним, что 55% украинцев высказались против ужесточения мер карантина в Украине.

Также мы писали о том, что появилось видео опроса пассажиров поезда, приехавшего в Киев из Риги.