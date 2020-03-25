Сегодня в Киеве задержали экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Он возглавлял МИД в 2012-2014 годах.

Его подозревают в умышленном убийстве известного столичного рекламщика - директора компании Atlantic Group Сергея Старицкого. Чье тело нашли 21 февраля в загородном доме Кожары.

"Страна" разбиралась, что произошло между Кожарой и Старицким.

Вечеринка у экс-министра

Старицкий погиб 21 февраля, около 22:00 в селе Чайки Киево-Святошинского района. Там располагается особняк Леонида Кожары. В тот вечер рекламный бизнесмен приехал к бывшему министру. Всего в доме было трое человек.

Дом Кожары в селе Чайки. Фото "Информатор"

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", - рассказали в полиции.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, хозяин Леонид Кожара показывал Старицкому свой наградной пистолет Jericho 941 PSL. Этот ствол ему презентовали во времена работы главой МИД при президентстве Виктора Януковича. Модель пистолета по-своему уникальна, так как является разработкой итальянских и израильских оружейников и конкурирует с Glock. Приставка PSL означает – компактный полицейский вариант, который используют правоохранители и спецслужбы Израиля.

Несмотря на небольшие размеры, пистолет снаряжается магазином на 16 патронов.

В окружении экс-министра рассказывают что оружие – его страсть, и частенько во время застолий Кожара любил устраивать мастер-класс по стрельбе.

Показания свидетелей сводятся к тому, что Старицкий один остался в комнате, где лежало оружие. И потом все услышали одиночный выстрел и звук упавшего тела. Что и дало основание для первоначальной версии полиции - о том, что он застрелился.

Однако, как говорят наши источники в полиции Киевской области, при осмотре трупа с пулевым ранением в область головы эксперт отметил, что характер повреждений и внешний вид раневого канала говорят о том, что стреляли вовсе не в упор, как это бывает при самоубийствах.

На входном отверстии раны визуально не было обнаружено обожженных краев от пороховых газов как это наблюдается при выстреле из ствола, приставленного к голове. Да и неудобно стреляться из такого положения. Убойная сила пули при выстреле в упор могла бы разнести часть головы, чего не наблюдалось в этом случае. По некоторым предположениям, стреляли с близкого расстояния в несколько метров, но никак не в упор.

Позже данные нашего источника уже официально подтвердила полиция. Дело уже на следующий день, 22 февраля, дело переквалифицировали по статье "Умышленное убийство".

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В начале марта в доме Кожары должен был пройти следственный эксперимент. Однако н а момент его хозяин дома был госпитализирован в больницу "Феофания" с гипертоническим кризом. Об этом заявляли представители семьи Старицкого. В итоге эксперимент не состоялся.

Задержание Кожары

25 марта - то есть через месяц после гибели Старицкого - МВД объявило о задержании Леонида Кожары.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме", - написал замминистра Антон Геращенко.

Он уточнил, что Кожару доставляют в суд для избрания меры пресечения.

На чем основаны подозрения против хозяина дома - пока неизвестно. Но по версии, которую "Стране" уже высказывали собеседники в правоохранительных органах, хозяин мог случайно выстрелить, думая, что пистолет не заряжен.

Если так, то дело могут перквалифицировать в убийство по неосторожности (119 статья УК). Там санкция куда мягче - от трех до пяти лет. При умышленном убийстве это от семи до пятнадцати лет.

Кто такие Кожара и Старицкий

Леонид Кожара - из Полтавы. Он окончил Киевский институт международных отношений. Работал в администрациях президентов Кравчука и Кучмы. А также много лет - на посольских должностях.

Леонид Кожара

После первого Майдана ушел в частный сектор, после чего стал депутатом Рады от Партии регионов. В 2012 году стал министром иностранных дел в правительстве Николая Азарова. В 2014 году парламент уволил его и назначил "майданного" министра Андрея Дещицу.

Кожара после этого в активной политике участия не принимал, хотя и был основателем партии "Социалисты". А также главой правления "Института мира".

Сергей Старицкий - очень известный бизнесмен на рынке рекламы. Он был руководителем холдинга Atlantic Group - одной из крупнейших рекламных компаний в стране.

Сергей Старицкий

В рамках своего холдинга Старицкий занимался также издательской деятельностью. А в 2006 году возглавил в течение года правление телеканала "Интер".

Старицкого связывали дружеские отношения с Леонидом Кожарой.

В последнее время холдинг Старицкого переживал определенные сложности - ушла часть команды и клиентуры. Однако коллеги погибшего бизнесмена вспоминали, что он был на позитиве и не унывал.

Детальнее о Сергее Старицком - в материале "Страны" Основатель рекламной империи с миллиардными оборотами. Что известно о Сергее Старицком, который погиб в доме экс-министра Кожары.