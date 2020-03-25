Ряд украинских СМИ распространили новость о том, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бизнесмен Григорий Суркис заразился коронавирусом и госпитализировн в Александровской больнице в Киеве.

Однако в среду, 25 марта, депутат опубликовал видео, в котором опроверг свою болезнь.

Так, Суркис обратился к медиа во время занятий в спортивном зале.

"Я искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале и всем рекомендую. Тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго здоровья, соотечественники, все доброжелатели и недоброжелатели", - сказал депутат.

Видео: YouTube/ Футбольный клуб

Напомним, что ранее о коронавирусе у дочери Игоря Суркиса, брата нардепа, сообщил инфицированный Covid-19 депутат Сергей Шахов.

Ранее мы писали, что украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился и возвращается домой из больницы.