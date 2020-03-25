Народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, связанные с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в Раде законопроекты, альтернативные внесенному правительством вчера так называемому "антиколомойскому" законопроекту, который необходим для открытия новой программы МВФ.

Соответствующие законопроекты №3260-2 и №3260-1 размещены на официальном сайте парламента.

Согласно информации на сайте Рады, оба альтернативных проекта были зарегистрированы в среду, их полный текст пока отсутствует.

Напомним, накануне появился новый законопроект о запрете возврата Приватбанка Коломойскому. Его могут проголосовать уже в четверг.

Также "Страна" подробно писала о том, что вписали в главный законопроект под МВФ в материале "Неприкосновенный "Приватбанк" и виртуальные компенсации для Коломойского".