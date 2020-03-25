Испания по числу скончавшихся от коронавируса, обошла Китай. По данным испанских властей, количество умерших за сутки возросло на 738 и достигло 3434. Для сравнения, в Китае за период эпидемии скончались 3281 человек. Об этом сообщает DW.

Уточняется, что по количеству смертельных случаев от коронавируса у Испании - худшие показатели в мире после Италии, где скончались уже 6820 человек.

Также власти Испании отмечают, что число инфицированных в королевстве существенно выросло по сравнению с минувшим днем (+20%) и составило 47 610 человек.

Ранее "Страна" подробно писала, что происходит в Испании.

Также мы сообщали, что ТВ Испании показало, как в страну прибыла партия украинских респираторов.