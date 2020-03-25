Кабмин разрешил принудительно госпитализировать украинцев с коронавирусом
Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.
Соответствующее усиление ограничительных мер карантина инициировал министр здравоохранения Илья Емец, передает телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
Так, согласно постановлению правительства, медучреждения имеют право осуществлять:
- обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы Covid-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз Covid-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
- обязательную госпитализацию таких лиц;
- назначение карантина лицам, которым установлен диагноз Covid-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.
Скриншот: телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Напомним, что на сегодняшнем заседании министры согласились продлить карантин в Украине до 24 апреля. Также было приинято решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всех областях страны.
Ранее мы писали, что в самоизоляции осталась треть населения Земли после того, как Индия ввела ограничение мер карантина.