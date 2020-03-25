Несмотря на решение Кабмина от 20 марта, которым правительство разрешило без пошлин и НДС ввозить в страну оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные Днепом.

Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.

"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.

Скриншот: Facebook/ Gennady Korban

Напомним, по данным на утро 25 марта, в Днепропетровской области выявлено два лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

Также "Страна" ведет онлайн-хронику происходящего в Украине в связи с коронавирусом: Кабмин ввел режим ЧС по всей стране.