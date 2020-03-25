Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться 28 марта спецпоездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал Божок.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - сказал замминистра.

Он пояснил, что на исполнение поручения руководства государства, продолжается активная работа по организации возвращения на Родину граждан Украины, которые оказались за границей во время обострения ситуации с распространением коронавируса. С этой целью МИД совместно с Министерством инфраструктуры, МВД, Минздравоохранения, авиа-, железнодорожными и другими перевозчиками продолжают работу по созданию для украинцев за рубежом возможностей для возвращения в Украину.

"Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев", - отметил замминистра.

По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Божок добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

Напомним, что Киев отправит в Москву спецпоезд из 20 вагонов с эвакуированными россиянами, а назад на нем из РФ вернутся украинцы.

Также мы писали о том, что украинцы застревают в объявленных МИДом хабах за границей и переплачивают за "льготные" билеты.