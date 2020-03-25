Правительство Украины предложило Верховной Раде ввести уголовную ответственность за перемещение через границу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможни товаров противоэпидемиологического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале в среду.

Согласно одобренному Кабмином проекту закона, перемещение через границу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемиологического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, в значительном размере (стоимость в 200 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум) будет наказываться штрафом от 8 до 12 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до 3 лет.

Такие же действия, осуществленные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере (стоимость в 800 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум) будет наказываться штрафом от 20 до 25 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Перечень таких товаров будет определяться Кабмином.

"Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - написал премьер.

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