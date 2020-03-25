Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве человека. Об этом на своей странице в соцсети написал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме", - написал Геращенко.

Автор поста уточнил, что сейчас Леонида Кожару доставляют в суд для избрания меры пресечения.

Стоит отметить, что, вероятно, речь идет об убийстве гендиректора Atlantic Group Сергея Старицкого, которого 21 февраля обнаружили застреленным в доме бывшего главы МИД Украины Леконида Кожары в поселке Чайки под Киевом. По словам очевидцев, в гостях у Кожары в тот вечер были друзья и среди них бизнесмен Сергей Старицкий. На вечеринке, как водится, выпивали. В какой-то момент Кожара начал показывать гостям свой наградной пистолет Jericho 941 PSL.

Сначала дело расследовали как самоубийство. Но позже правоохранители переквалифицировали его по статье "Умышленное убийство".

О том, что известно о Сергее Старицком, "Страна" подробно писала в материале "Основатель рекламной империи с миллиардными оборотами".