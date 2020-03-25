С пятницы, 27 марта, Украина намерена полностью прекратить пассажирские перевозки через границы страны.

Об этом в ходе заседания правительства в среду, 25 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал он в ходе заседания Кабмина.

Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

"При необходимости вынести его на рассмотрение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и по процедуре, чтобы там не было никаких коллизий, нарушений прав граждан", - заявил Шмыгаль.

После введения этой меры в Украину из других стран попасть можно будет только на автомобильном транспорте. Между тем, 28 марта специальный состав должен доставить в страну украинцев, эвакуированных из России, напоминает Telegram-канал "Политика Страны".

"...Те, кто не успел вернуться к этому сроку в Украину на чартерах или спецпоездах, сможет добраться теперь только на автомобильном транспорте. Правда, непонятно что делать со спецпоездом, который должен 28 марта привезти украинцев из России", - сказано в сообщении.

Напомним, что с 24 марта в Украине прекратили работу все аэропорты, кроме "Борисполя" и Львова. Их оставили открытыми для людей, которые находятся не в турпоездках и возвращаются в страну.

Также мы писали, что 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.