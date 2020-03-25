Треть населения Земли осталась в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Количество людей на карантине увеличилось после того, как Индия приняла решение о введении жестких мер по борьбе с Covid-19.

Об этом в среду, 25 марта, пишет издание Times of India.

Теперь 2,6 из 7,8 миллиардов людей по всему миру вынуждены остаться дома из-за разгула пандемии. Что касается Индии, то ограничительные меры в этой стране введены буквально на любое перемещение граждан вне их домов.

Стоит отметить, что по последним данным в Индии зафиксировано 562 случая Covid-19, из них 10 человек умерли, 40 выздоровели.

В то же время украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации во всех областях страны. Вместе с этим с пятницы, 27 марта, Украина намерена полностью прекратить пассажирские перевозки через границы страны.

Напомним, что с сегодняшнего дня жесткий карантин из-за коронавируса ввели и в Румынии. Там людям разрешается выходить из дому только за продуктами, лекарствами, на работу или в случае чрезвычайных ситуаций.