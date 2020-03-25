В т.н."ДНР" возбудили уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко за организацию убийства комбата Арсена Павлова (Моторолы). Порошенко объявлен в розыск.

Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на "генпрокуратуру" "ДНР".

Дело открыто по статье "организация террористической деятельности". Исходя из сообщения, "экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова". Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы", – сообщили в "генпрокуратуре".

Арсен Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке. Случившееся было квалифицировано как теракт.

Напомним, что в середине марта Петр Порошенко с детьми в масках экстренно вернулся в Украину.

Также "Страна" писала о главных ожиданиях от генпрокурора Украины Венедиктовой, в числе которых - посадка Порошенко.