Помощник Шевченко по сборной Украины показал как поддерживает форму на карантине. Фото
Александр Шовковский, помощник главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, показал как нужно поддерживать свою физическую форму во время карантина.
Легендарный голкипер киевского Динамо и сборной Украины продемонстрировал в соцсети свои домашние тренировки, к которым, судя по фото, подключил и свою подругу - Марину Кутепову.
"Каждый сам для себя решает как ему проводить дни на карантине. Каждый сам себе режиссёр и сценарист, декоратор и постановщик в своем фильме жизни! Используйте данное вам время с пользой. Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов! И да прибудет с вами 36,6. Это не курс доллара", - поделился с читателями Александр Шовковский.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране вплоть до 34 апреля. Если за этот срок ситуация не изменится к лучшему, режим ЧС могут продлить.
Так же мы рассказывали, что в Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, а 21 - в больнице.