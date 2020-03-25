Александр Шовковский, помощник главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, показал как нужно поддерживать свою физическую форму во время карантина.

Легендарный голкипер киевского Динамо и сборной Украины продемонстрировал в соцсети свои домашние тренировки, к которым, судя по фото, подключил и свою подругу - Марину Кутепову.

"Каждый сам для себя решает как ему проводить дни на карантине. Каждый сам себе режиссёр и сценарист, декоратор и постановщик в своем фильме жизни! Используйте данное вам время с пользой. Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов! И да прибудет с вами 36,6. Это не курс доллара", - поделился с читателями Александр Шовковский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране вплоть до 34 апреля. Если за этот срок ситуация не изменится к лучшему, режим ЧС могут продлить.

Так же мы рассказывали, что в Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, а 21 - в больнице.