В Румынии с полудня среды, 25 марта, введен жесткий карантин. За последние сутки в стране выявили 144 новых случая коронавируса. Теперь людям разрешается выходить из дому только за продуктами, лекарствами, на работу или в случае чрезвычайных ситуаций. Жесткие ограничения вводятся специальным военным приказом. Об этом пишет Romania Journal.

Выходить из дома разрешается также для сдачи крови, гуманитарной или волонтерской деятельности, ведения сельскохозяйственной деятельности. Разрешены передвижения с целью продажи сельскохозяйственной продукции. Также запрет не распространяется на индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе и выгул домашних животных.

Люди старше 65 лет могут покидать помещение только с 11:00 и 13:00 для покупок, получения медицинской помощи, ухода за несовершеннолетними или из-за потребностей домашних животных. Исключение среди пожилых людей сделано для тех, кто еще работает или занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Работники, которые отправляются из дома на работу или возвращаются с нее, должны иметь служебную карточку или заявление от работодателя.

Фрилансеры и физические лица должны предъявить справку с указанием имени, даты рождения, причины передвижения, даты и подписи. Документ может быть представлен также на телефоне или планшете.

Кроме того, все рейсы во Францию ​​и Германию из всех аэропортов Румынии приостанавливаются с вечера 25 марта на 14 дней.

С 25 марта все люди, которые приезжают в Румынию из-за рубежа, переводятся в изоляцию.

По последним данным, в Румынии от коронавируса скончались 13 человек. Всего выявлено 906 заболевших. Из них 144 случая зафиксировали в среду, 25 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Также мы сообщали, что 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом.