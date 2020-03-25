По состоянию на 25 марта количество смертей от коронавируса превысило количество смертей во время пандемии свиного гриппа в 2009-2010 годах.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По состоянию на 25 марта – за неполных 4 месяца, которые распространяется Covid-19, - зафиксировано 19 тысяч 120 смертей от осложнений, вызванных болезнью.

Вместе с тем от пандемического гриппа H1N1, более известного в Украине как свиной грипп, по состоянию на конец пандемии, которая длилась более года (с марта-апреля 2009 года до августа 2010 года, когда объявили о завершении пандемии – Ред.) погибли 18 тысяч 449 человек. Наибольшее количество жертв было в Америке – более 8,5 тысячи человек и Европе – более 4,8 тысячи человек, сообщает сайт ВОЗ.

Таким образом количество жертв Covid-19 уже сейчас минимум несколько сотен превысило количество смертей от H1N1. Сейчас количество жертв коронавируса продолжает расти.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – более 6,8 тысячи человек и Китае, где впервые зафиксировали вспышку нового вируса, – более 3,1 тысячи человек.

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, что в ВОЗ назвали два главных симптома заражения коронавирусом.

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