В Кабмине намерены урезать финансирование Миникульта более чем наполовину. Соответствующее решение Минфина ставит под угрозу существование Украинского культурного фонда (УКФ), Госкино и других структур.

Об этом в среду, 25 марта, написал депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что соответствующее решение подготовило министерство финансов.

"Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату", - негодует Ткаченко. Так, по мнению нардепа, вследствие политики Минфина без работы останутся сотни тысяч людей, задействованных в креативной индустрии.



Также народый избранник убежден, что министерство финансов должно было проконсультироваться по этому вопросу с депутатами и профильным комитетом.

"Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием коронавирус. И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия", - добавил Ткаченко.

Скриншот: Александр Ткаченко в Фейсбук

Напомним, что недавно стало известно о намерении некоторых депутатов Рады отменить ряд норм тотальной украинизации. Это решение затронет в том числе и квоты на ТВ и радио.

Ранее мы писали, что недавно Минкульт выделил средства на поддержку различных проектов, среди которых и националистические молодежные организации.