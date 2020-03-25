Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, отдыхавшая в начале марта в Куршевеле во Франции, подтвердила, что у нее, как и писала "Страна", действительно был выявлен коронавирус, но сейчас ее уже готовят к выписке из больницы.

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии "Стране".

39-летняя Виктория Джарты сообщила, что находится в Александровской больнице, а тест на коронавирус она сделала еще неделю назад.

"Действительно, я сейчас нахожусь в Александровской больнице и, действительно, тест, который я делала 17 марта, показал положительный результат! Но есть и хорошие новости: меня готовят к выписке!" - сказала Виктория Джарты.

Виктория - старшая дочь покойного Василия Джарты, председателя Совета министров АР Крым в 2010-2011 годах.

Напомним, "Страна" узнала, где заразилась коронавирусом украинская элита.

Также мы писали, что в Киеве по состоянию на 25 марта выявлен 31 случай коронавируса: 10 заболевших лечатся дома, а 21 - в больнице.